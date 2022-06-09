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09 حزيران 2022 - 09:03
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التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد البداوي الجديد - المسلك الغربي

التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد البداوي الجديد - المسلك الغربي Lebanon, news ,lbci ,أخبار نتيجة,جرحى,المروري,التحكم,
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التحكم المروري: 3 جرحى نتيجة تصادم سيارة ودراجة نارية على اوتوستراد البداوي الجديد - المسلك الغربي
Lebanon News
 
 
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