نصرالله: نحن أمام مستجد جديد ومرحلة جديدة خلاصتها أن ما جرى في الأيام الماضية هو اعتداء على لبنان واستفزاز وتجاوز ووضع لبنان أمام موقف صعب يجب أن يختار خياره بشكل نهائي وواضح