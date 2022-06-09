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09 حزيران 2022 - 13:52
09/06/2022 13:52:56
نصرالله: نحن كحزب وكمقاومة لا نتحدث عن الحدود ولا عن الخط 23 ولا عن الخط 29 ولا عن منطقة متنازع عليها أو غير متنازع عليها وهذا الأمر تعبّر عنه الدولة
نصرالله: نحن كحزب وكمقاومة لا نتحدث عن الحدود ولا عن الخط 23 ولا عن الخط 29 ولا عن منطقة متنازع عليها أو غير متنازع عليها وهذا الأمر تعبّر عنه الدولة
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LBCI News Lebanon
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