نصرالله: نحن كحزب وكمقاومة لا نتحدث عن الحدود ولا عن الخط 23 ولا عن الخط 29 ولا عن منطقة متنازع عليها أو غير متنازع عليها وهذا الأمر تعبّر عنه الدولة