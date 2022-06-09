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09 حزيران 2022 - 13:52
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نصرالله: نحن كحزب وكمقاومة لا نتحدث عن الحدود ولا عن الخط 23 ولا عن الخط 29 ولا عن منطقة متنازع عليها أو غير متنازع عليها وهذا الأمر تعبّر عنه الدولة

نصرالله: نحن كحزب وكمقاومة لا نتحدث عن الحدود ولا عن الخط 23 ولا عن الخط 29 ولا عن منطقة متنازع عليها أو غير متنازع عليها وهذا الأمر تعبّر عنه الدولة Lebanon, news ,lbci ,أخبار وكمقاومة,كحزب,نصرالله,
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نصرالله: نحن كحزب وكمقاومة لا نتحدث عن الحدود ولا عن الخط 23 ولا عن الخط 29 ولا عن منطقة متنازع عليها أو غير متنازع عليها وهذا الأمر تعبّر عنه الدولة
Lebanon News
 
 
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