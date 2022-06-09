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09 حزيران 2022 - 13:53
09/06/2022 13:53:43
نصرالله: أمامنا ثروة هائلة وهذا ما أسميناه "الكنز الموجود في جوارنا" وهذه الثروة قيمتها أنها الأمل الوحيد لمعالجة الأزمات والأمل المتبقي لانقاذ لبنان وهي ملك لكل لبناني
نصرالله: أمامنا ثروة هائلة وهذا ما أسميناه "الكنز الموجود في جوارنا" وهذه الثروة قيمتها أنها الأمل الوحيد لمعالجة الأزمات والأمل المتبقي لانقاذ لبنان وهي ملك لكل لبناني
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LBCI News Lebanon
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