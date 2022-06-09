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09 حزيران 2022 - 14:10
09/06/2022 14:10:31
نصرالله: حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه وليس مهماً أين السفينة قد وقفت وأين الحفر والاستخراج فالخطر بالموضوع أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد
نصرالله: حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه وليس مهماً أين السفينة قد وقفت وأين الحفر والاستخراج فالخطر بالموضوع أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد
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LBCI News Lebanon
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