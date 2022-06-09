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09 حزيران 2022 - 14:10
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نصرالله: حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه وليس مهماً أين السفينة قد وقفت وأين الحفر والاستخراج فالخطر بالموضوع أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد

نصرالله: حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه وليس مهماً أين السفينة قد وقفت وأين الحفر والاستخراج فالخطر بالموضوع أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد Lebanon, news ,lbci ,أخبار كاريش,نصرالله,
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نصرالله: حقل كاريش خط واحد وبالتالي ما سيستخرج منه متنازع عليه وليس مهماً أين السفينة قد وقفت وأين الحفر والاستخراج فالخطر بالموضوع أنّ العدو سيبدأ بالاستخراج في الحقل المشترك والواحد
Lebanon News
 
 
 
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