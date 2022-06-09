آخر الأخبار
09 حزيران 2022 - 14:19
Back

نصرالله: لن ندخل في المفاوضات البحرية ولسنا طرفاً في التفاوض وهذه مسؤولية حصرية للدولة ولكننا كمقاومة من حقنا القيام بما يلزم لجمع المعلومات المطلوبة لأي خيار سيتخذ وسنتابع الوضع ساعة بساعة ونبني على الشيء مقتضاه

نصرالله: لن ندخل في المفاوضات البحرية ولسنا طرفاً في التفاوض وهذه مسؤولية حصرية للدولة ولكننا كمقاومة من حقنا القيام بما يلزم لجمع المعلومات المطلوبة لأي خيار سيتخذ وسنتابع الوضع ساعة بساعة ونبني على الشيء مقتضاه Lebanon, news ,lbci ,أخبار المفاوضات,ندخل,نصرالله,
episodes
نصرالله: لن ندخل في المفاوضات البحرية ولسنا طرفاً في التفاوض وهذه مسؤولية حصرية للدولة ولكننا كمقاومة من حقنا القيام بما يلزم لجمع المعلومات المطلوبة لأي خيار سيتخذ وسنتابع الوضع ساعة بساعة ونبني على الشيء مقتضاه
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً