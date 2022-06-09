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09 حزيران 2022 - 14:19
09/06/2022 14:19:04
نصرالله: لن ندخل في المفاوضات البحرية ولسنا طرفاً في التفاوض وهذه مسؤولية حصرية للدولة ولكننا كمقاومة من حقنا القيام بما يلزم لجمع المعلومات المطلوبة لأي خيار سيتخذ وسنتابع الوضع ساعة بساعة ونبني على الشيء مقتضاه
نصرالله: لن ندخل في المفاوضات البحرية ولسنا طرفاً في التفاوض وهذه مسؤولية حصرية للدولة ولكننا كمقاومة من حقنا القيام بما يلزم لجمع المعلومات المطلوبة لأي خيار سيتخذ وسنتابع الوضع ساعة بساعة ونبني على الشيء مقتضاه
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LBCI News Lebanon
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