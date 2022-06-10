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10 حزيران 2022 - 01:59
10/06/2022 01:59:42
التحكم المروري: إنقلاب بيك آب عند منعطفات عاريا باتجاه عاليه سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا والاضرار مادية
التحكم المروري: إنقلاب بيك آب عند منعطفات عاريا باتجاه عاليه سبب بازدحام مروري وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير بعبدا والاضرار مادية
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LBCI News Lebanon
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