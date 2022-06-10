آخر الأخبار
10 حزيران 2022 - 08:11
Back

انسحاب النائب فريد البستاني والنائب بلال الحشيمة من لجنة الصحة وترشح النائب عماد الحوت للجنة

انسحاب النائب فريد البستاني والنائب بلال الحشيمة من لجنة الصحة وترشح النائب عماد الحوت للجنة Lebanon, news ,lbci ,أخبار والنائب,البستاني,فريد,النائب,انسحاب,
episodes
انسحاب النائب فريد البستاني والنائب بلال الحشيمة من لجنة الصحة وترشح النائب عماد الحوت للجنة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً