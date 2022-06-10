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10 حزيران 2022 - 09:02
10/06/2022 09:02:02
بدء توزيع الاوراق للتصويت للجنة التربية قبل اعلان نتائج لجنة الصحة وسحب النائب اكرم شهيب ترشحه من لجنة التربية
بدء توزيع الاوراق للتصويت للجنة التربية قبل اعلان نتائج لجنة الصحة وسحب النائب اكرم شهيب ترشحه من لجنة التربية
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