آخر الأخبار
10 حزيران 2022 - 09:02
Back

بدء توزيع الاوراق للتصويت للجنة التربية قبل اعلان نتائج لجنة الصحة وسحب النائب اكرم شهيب ترشحه من لجنة التربية

بدء توزيع الاوراق للتصويت للجنة التربية قبل اعلان نتائج لجنة الصحة وسحب النائب اكرم شهيب ترشحه من لجنة التربية Lebanon, news ,lbci ,أخبار للجنة,للتصويت,الاوراق,توزيع,
episodes
بدء توزيع الاوراق للتصويت للجنة التربية قبل اعلان نتائج لجنة الصحة وسحب النائب اكرم شهيب ترشحه من لجنة التربية
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً