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10 حزيران 2022 - 10:16
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الإليزيه: فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في "عملية" لفك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني

الإليزيه: فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في "عملية" لفك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني Lebanon, news ,lbci ,أخبار للمشاركة,استعدادها,تعلن,فرنسا,الإليزيه,
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الإليزيه: فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في &quot;عملية&quot; لفك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني
Lebanon News
 
 
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