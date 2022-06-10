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10 حزيران 2022 - 10:16
10/06/2022 10:16:56
الإليزيه: فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في "عملية" لفك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني
الإليزيه: فرنسا تعلن استعدادها للمشاركة في "عملية" لفك الحصار عن ميناء أوديسا الأوكراني
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LBCI News Lebanon
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