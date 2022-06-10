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10 حزيران 2022 - 10:26
10/06/2022 10:26:28
فوز النائب جورج عدوان رئيساً للجنة الادارة والعدل وجورج عطاالله مقرراً للجنة بالتزكية
فوز النائب جورج عدوان رئيساً للجنة الادارة والعدل وجورج عطاالله مقرراً للجنة بالتزكية
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LBCI News Lebanon
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