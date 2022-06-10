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10 حزيران 2022 - 10:26
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فوز النائب جورج عدوان رئيساً للجنة الادارة والعدل وجورج عطاالله مقرراً للجنة بالتزكية

فوز النائب جورج عدوان رئيساً للجنة الادارة والعدل وجورج عطاالله مقرراً للجنة بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيساً,عدوان,جورج,النائب,
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فوز النائب جورج عدوان رئيساً للجنة الادارة والعدل وجورج عطاالله مقرراً للجنة بالتزكية
Lebanon News
 
 
 
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