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10 حزيران 2022 - 10:34
10/06/2022 10:34:43
انتخاب النائب فادي علامة رئيساً للجنة الخارجية والمغتربين وفوز النائب هاغوب بقرادونيان مقررا للجنة الخارجية بالتزكية
انتخاب النائب فادي علامة رئيساً للجنة الخارجية والمغتربين وفوز النائب هاغوب بقرادونيان مقررا للجنة الخارجية بالتزكية
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LBCI News Lebanon
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