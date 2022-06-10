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10 حزيران 2022 - 10:34
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انتخاب النائب فادي علامة رئيساً للجنة الخارجية والمغتربين وفوز النائب هاغوب بقرادونيان مقررا للجنة الخارجية بالتزكية

انتخاب النائب فادي علامة رئيساً للجنة الخارجية والمغتربين وفوز النائب هاغوب بقرادونيان مقررا للجنة الخارجية بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيساً,علامة,فادي,النائب,انتخاب,
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انتخاب النائب فادي علامة رئيساً للجنة الخارجية والمغتربين وفوز النائب هاغوب بقرادونيان مقررا للجنة الخارجية بالتزكية
Lebanon News
 
 
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