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10 حزيران 2022 - 10:39
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انتخاب النائب سجيع عطية رئيساً للجنة الاشغال العامة والنقل وفوز النائب محمد خواجة مقررا للجنة بالتزكية

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انتخاب النائب سجيع عطية رئيساً للجنة الاشغال العامة والنقل وفوز النائب محمد خواجة مقررا للجنة بالتزكية
Lebanon News
 
 
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