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10 حزيران 2022 - 10:39
10/06/2022 10:39:26
انتخاب النائب سجيع عطية رئيساً للجنة الاشغال العامة والنقل وفوز النائب محمد خواجة مقررا للجنة بالتزكية
انتخاب النائب سجيع عطية رئيساً للجنة الاشغال العامة والنقل وفوز النائب محمد خواجة مقررا للجنة بالتزكية
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LBCI News Lebanon
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