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10 حزيران 2022 - 10:44
10/06/2022 10:44:25
انتخاب النائب حسن مراد رئيسا للجنة التربية النيابية وفوز النائب ادكار طرابلسي مقررا للجنة بالتزكية
انتخاب النائب حسن مراد رئيسا للجنة التربية النيابية وفوز النائب ادكار طرابلسي مقررا للجنة بالتزكية
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LBCI News Lebanon
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