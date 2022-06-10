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10 حزيران 2022 - 10:44
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انتخاب النائب حسن مراد رئيسا للجنة التربية النيابية وفوز النائب ادكار طرابلسي مقررا للجنة بالتزكية

انتخاب النائب حسن مراد رئيسا للجنة التربية النيابية وفوز النائب ادكار طرابلسي مقررا للجنة بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيسا,مراد,النائب,انتخاب,
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انتخاب النائب حسن مراد رئيسا للجنة التربية النيابية وفوز النائب ادكار طرابلسي مقررا للجنة بالتزكية
Lebanon News
 
 
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