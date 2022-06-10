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10 حزيران 2022 - 10:59
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انتخاب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية وفوز النائب اسعد ضرغام مقررا للجنة بالتزكية

انتخاب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية وفوز النائب اسعد ضرغام مقررا للجنة بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيسا,الصمد,جهاد,النائب,انتخاب,
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انتخاب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية وفوز النائب اسعد ضرغام مقررا للجنة بالتزكية
Lebanon News
 
 
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