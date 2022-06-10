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10 حزيران 2022 - 10:59
10/06/2022 10:59:35
انتخاب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية وفوز النائب اسعد ضرغام مقررا للجنة بالتزكية
انتخاب النائب جهاد الصمد رئيسا للجنة الدفاع والداخلية والشؤون البلدية وفوز النائب اسعد ضرغام مقررا للجنة بالتزكية
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LBCI News Lebanon
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