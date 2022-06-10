آخر الأخبار
10 حزيران 2022 - 11:03
Back

فوز النائب ايوب حميد رئيسا للجنة الزراعة والسياحة والنائب اديب عبد المسيح مقررا للجنة بالتزكية

فوز النائب ايوب حميد رئيسا للجنة الزراعة والسياحة والنائب اديب عبد المسيح مقررا للجنة بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيسا,حميد,ايوب,النائب,
episodes
فوز النائب ايوب حميد رئيسا للجنة الزراعة والسياحة والنائب اديب عبد المسيح مقررا للجنة بالتزكية
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً