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10 حزيران 2022 - 11:07
10/06/2022 11:07:49
انتخاب النائب غياث يزبك رئيسا للجنة البيئة النيابية وفوز النائب قاسم هاشم مقررا للجنة بالتزكية
انتخاب النائب غياث يزبك رئيسا للجنة البيئة النيابية وفوز النائب قاسم هاشم مقررا للجنة بالتزكية
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LBCI News Lebanon
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