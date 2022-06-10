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10 حزيران 2022 - 11:07
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انتخاب النائب غياث يزبك رئيسا للجنة البيئة النيابية وفوز النائب قاسم هاشم مقررا للجنة بالتزكية

انتخاب النائب غياث يزبك رئيسا للجنة البيئة النيابية وفوز النائب قاسم هاشم مقررا للجنة بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيسا,يزبك,غياث,النائب,انتخاب,
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انتخاب النائب غياث يزبك رئيسا للجنة البيئة النيابية وفوز النائب قاسم هاشم مقررا للجنة بالتزكية
Lebanon News
 
 
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