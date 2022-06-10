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10 حزيران 2022 - 11:13
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انتخاب النائب ميشال ضاهر رئيسا للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية وفوز النائب ناصر جابر مقررا بالتزكية

انتخاب النائب ميشال ضاهر رئيسا للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية وفوز النائب ناصر جابر مقررا بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيسا,ضاهر,ميشال,النائب,انتخاب,
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انتخاب النائب ميشال ضاهر رئيسا للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية وفوز النائب ناصر جابر مقررا بالتزكية
Lebanon News
 
 
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