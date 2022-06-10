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10 حزيران 2022 - 11:13
10/06/2022 11:13:04
انتخاب النائب ميشال ضاهر رئيسا للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية وفوز النائب ناصر جابر مقررا بالتزكية
انتخاب النائب ميشال ضاهر رئيسا للجنة الاقتصاد والصناعة والتخطيط النيابية وفوز النائب ناصر جابر مقررا بالتزكية
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LBCI News Lebanon
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