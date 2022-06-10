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10 حزيران 2022 - 11:20
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انتخاب النائب سيمون ابي رميا رئيسا للجنة الشباب والرياضة وفوز النائب رائد برو مقرراً بالتزكية

انتخاب النائب سيمون ابي رميا رئيسا للجنة الشباب والرياضة وفوز النائب رائد برو مقرراً بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رميا,سيمون,النائب,انتخاب,
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انتخاب النائب سيمون ابي رميا رئيسا للجنة الشباب والرياضة وفوز النائب رائد برو مقرراً بالتزكية
Lebanon News
 
 
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