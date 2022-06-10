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10 حزيران 2022 - 11:28
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انتخاب النائب عناية عزالدين رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية وفوز النائب عدنان طرابلسي مقرراً بالتزكية

انتخاب النائب عناية عزالدين رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية وفوز النائب عدنان طرابلسي مقرراً بالتزكية Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيسة,عزالدين,عناية,النائب,انتخاب,
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انتخاب النائب عناية عزالدين رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية وفوز النائب عدنان طرابلسي مقرراً بالتزكية
Lebanon News
 
 
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