آخر الأخبار
10 حزيران 2022 - 11:28
10/06/2022 11:28:22
انتخاب النائب عناية عزالدين رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية وفوز النائب عدنان طرابلسي مقرراً بالتزكية
انتخاب النائب عناية عزالدين رئيسة للجنة المرأة والطفل النيابية وفوز النائب عدنان طرابلسي مقرراً بالتزكية
Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيسة,عزالدين,عناية,النائب,انتخاب,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً