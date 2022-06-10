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10 حزيران 2022 - 11:33
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فوز النائب طوني فرنجية رئيسا للجنة تكنولوجيا المعلومات بالتزكية والنائب الياس حنكش مقرراً للجنة

فوز النائب طوني فرنجية رئيسا للجنة تكنولوجيا المعلومات بالتزكية والنائب الياس حنكش مقرراً للجنة Lebanon, news ,lbci ,أخبار رئيسا,فرنجية,طوني,النائب,
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فوز النائب طوني فرنجية رئيسا للجنة تكنولوجيا المعلومات بالتزكية والنائب الياس حنكش مقرراً للجنة
Lebanon News
 
 
 
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