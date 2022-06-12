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12 حزيران 2022 - 12:00
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فرنجية في الذكرى السنوية لمجزرة إهدن: هذه الذكرى تؤكد على الذاكرة واليوم نطلع الى المستقبل ولكن "ما نسينا"

فرنجية في الذكرى السنوية لمجزرة إهدن: هذه الذكرى تؤكد على الذاكرة واليوم نطلع الى المستقبل ولكن "ما نسينا" Lebanon, news ,lbci ,أخبار لمجزرة,السنوية,الذكرى,فرنجية,
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فرنجية في الذكرى السنوية لمجزرة إهدن: هذه الذكرى تؤكد على الذاكرة واليوم نطلع الى المستقبل ولكن &quot;ما نسينا&quot;
Lebanon News
 
 
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