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12 حزيران 2022 - 12:00
12/06/2022 12:00:47
فرنجية في الذكرى السنوية لمجزرة إهدن: هذه الذكرى تؤكد على الذاكرة واليوم نطلع الى المستقبل ولكن "ما نسينا"
فرنجية في الذكرى السنوية لمجزرة إهدن: هذه الذكرى تؤكد على الذاكرة واليوم نطلع الى المستقبل ولكن "ما نسينا"
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LBCI News Lebanon
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