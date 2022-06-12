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12 حزيران 2022 - 12:11
12/06/2022 12:11:07
فرنجية: سنواجهم بالايجابية "وكل واحد تاريخو مكتوب ع جبينو" ولن ينالوا ما يحلمون به
فرنجية: سنواجهم بالايجابية "وكل واحد تاريخو مكتوب ع جبينو" ولن ينالوا ما يحلمون به
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LBCI News Lebanon
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