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12 حزيران 2022 - 12:11
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فرنجية: سنواجهم بالايجابية "وكل واحد تاريخو مكتوب ع جبينو" ولن ينالوا ما يحلمون به

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فرنجية: سنواجهم بالايجابية &quot;وكل واحد تاريخو مكتوب ع جبينو&quot; ولن ينالوا ما يحلمون به
Lebanon News
 
 
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