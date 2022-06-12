آخر الأخبار
12 حزيران 2022 - 12:10
12/06/2022 12:10:59
فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: نحن لم نخسر وكنّا "عكس السير" في الانتخابات والأسهل كان السير مع الموجة ولكننا سرنا عكس الموجة
فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: نحن لم نخسر وكنّا "عكس السير" في الانتخابات والأسهل كان السير مع الموجة ولكننا سرنا عكس الموجة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار اهدن,مجزرة,ذكرى,فرنجية,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً