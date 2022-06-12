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12 حزيران 2022 - 12:10
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فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: نحن لم نخسر وكنّا "عكس السير" في الانتخابات والأسهل كان السير مع الموجة ولكننا سرنا عكس الموجة

فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: نحن لم نخسر وكنّا "عكس السير" في الانتخابات والأسهل كان السير مع الموجة ولكننا سرنا عكس الموجة Lebanon, news ,lbci ,أخبار اهدن,مجزرة,ذكرى,فرنجية,
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فرنجية في ذكرى مجزرة اهدن: نحن لم نخسر وكنّا &quot;عكس السير&quot; في الانتخابات والأسهل كان السير مع الموجة ولكننا سرنا عكس الموجة
Lebanon News
 
 
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