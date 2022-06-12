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12 حزيران 2022 - 12:13
12/06/2022 12:13:05
فرنجية: نحن مع من تربّينا معهم وعشنا وواجهنا معهم وبالتالي بوجودكم لا خسارة وصحيح انه قد تحصل هفوة او غلطة في الانتخابات ولكن الايام والمستقبل امامنا
فرنجية: نحن مع من تربّينا معهم وعشنا وواجهنا معهم وبالتالي بوجودكم لا خسارة وصحيح انه قد تحصل هفوة او غلطة في الانتخابات ولكن الايام والمستقبل امامنا
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LBCI News Lebanon
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