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12 حزيران 2022 - 14:24
12/06/2022 14:24:23
أ.ف.ب: نتائج متقاربة بين معسكر ماكرون واليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا
أ.ف.ب: نتائج متقاربة بين معسكر ماكرون واليسار في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا
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