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12 حزيران 2022 - 14:50
12/06/2022 14:50:01
باسيل لـ "صوت الناس": لا رأيا واحدا على كيفية الرد على ما طرحه الوسيط الاميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية
باسيل لـ "صوت الناس": لا رأيا واحدا على كيفية الرد على ما طرحه الوسيط الاميركي بشأن ترسيم الحدود البحرية
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LBCI News Lebanon
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