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12 حزيران 2022 - 14:52
12/06/2022 14:52:16
باسيل لـ "صوت الناس": هناك اخطاء حصلت في ملف النفط مثل منعنا من السير بالمراسيم عام 2013 والبدء بالاستكشاف والتنقيب اثر خلاف مع الرئيس بري
باسيل لـ "صوت الناس": هناك اخطاء حصلت في ملف النفط مثل منعنا من السير بالمراسيم عام 2013 والبدء بالاستكشاف والتنقيب اثر خلاف مع الرئيس بري
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LBCI News Lebanon
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