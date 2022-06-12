باسيل لـ "صوت الناس": لبنان مطلوب بأن يكون ضعيفا اقتصاديا ليقبل بالحلول و"عم يمنعوه يتنفس" ومن غير المسموح ان تستخرج اسرائيل ومصر وقطر وغيرها من البلدان النفط وان نبقى محاصرين نحن كلبنان