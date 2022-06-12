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12 حزيران 2022 - 14:59
12/06/2022 14:59:41
باسيل لـ "صوت الناس": لبنان مطلوب بأن يكون ضعيفا اقتصاديا ليقبل بالحلول و"عم يمنعوه يتنفس" ومن غير المسموح ان تستخرج اسرائيل ومصر وقطر وغيرها من البلدان النفط وان نبقى محاصرين نحن كلبنان
باسيل لـ "صوت الناس": لبنان مطلوب بأن يكون ضعيفا اقتصاديا ليقبل بالحلول و"عم يمنعوه يتنفس" ومن غير المسموح ان تستخرج اسرائيل ومصر وقطر وغيرها من البلدان النفط وان نبقى محاصرين نحن كلبنان
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