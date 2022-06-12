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12 حزيران 2022 - 15:03
12/06/2022 15:03:47
باسيل لـ "صوت الناس": المهم من تجرّأ بأن يسير بملف النفط والغاز ومن وضع العراقيل فإسرائيل ومن مع اسرائيل بالداخل مش مقصرين عندما يتهدد بكلمتين بمصالحه حيث الـ credit card يعتبرها اهم من هويته اللبنانية
باسيل لـ "صوت الناس": المهم من تجرّأ بأن يسير بملف النفط والغاز ومن وضع العراقيل فإسرائيل ومن مع اسرائيل بالداخل مش مقصرين عندما يتهدد بكلمتين بمصالحه حيث الـ credit card يعتبرها اهم من هويته اللبنانية
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