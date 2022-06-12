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12 حزيران 2022 - 15:03
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باسيل لـ "صوت الناس": المهم من تجرّأ بأن يسير بملف النفط والغاز ومن وضع العراقيل فإسرائيل ومن مع اسرائيل بالداخل مش مقصرين عندما يتهدد بكلمتين بمصالحه حيث الـ credit card يعتبرها اهم من هويته اللبنانية

باسيل لـ "صوت الناس": المهم من تجرّأ بأن يسير بملف النفط والغاز ومن وضع العراقيل فإسرائيل ومن مع اسرائيل بالداخل مش مقصرين عندما يتهدد بكلمتين بمصالحه حيث الـ credit card يعتبرها اهم من هويته اللبنانية Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,باسيل,
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باسيل لـ &quot;صوت الناس&quot;: المهم من تجرّأ بأن يسير بملف النفط والغاز ومن وضع العراقيل فإسرائيل ومن مع اسرائيل بالداخل مش مقصرين عندما يتهدد بكلمتين بمصالحه حيث الـ credit card يعتبرها اهم من هويته اللبنانية
Lebanon News
 
 
 
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