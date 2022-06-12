باسيل لـ "صوت الناس": في حال كان هناك من حقل مشترك لا مانع لدي بأن يأخذ كل أحد منا حصته ومن المهم تفادي الحرب ولكن ان لم يكن هناك من عنصر قوة نستعمله "ما حدا برد علينا" ولايجاد الحل الدبلوماسي والسلمي لنصل الى الازدهار