آخر الأخبار
12 حزيران 2022 - 15:16
12/06/2022 15:16:44
باسيل لـ "صوت الناس": في حال كان هناك من حقل مشترك لا مانع لدي بأن يأخذ كل أحد منا حصته ومن المهم تفادي الحرب ولكن ان لم يكن هناك من عنصر قوة نستعمله "ما حدا برد علينا" ولايجاد الحل الدبلوماسي والسلمي لنصل الى الازدهار
باسيل لـ "صوت الناس": في حال كان هناك من حقل مشترك لا مانع لدي بأن يأخذ كل أحد منا حصته ومن المهم تفادي الحرب ولكن ان لم يكن هناك من عنصر قوة نستعمله "ما حدا برد علينا" ولايجاد الحل الدبلوماسي والسلمي لنصل الى الازدهار
Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,باسيل,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً