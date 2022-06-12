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12 حزيران 2022 - 15:33
12/06/2022 15:33:56
باسيل لـ "صوت الناس": يجب صدور القرار الظني بجريمة انفجار مرفأ بيروت وفي هذا الوقت هناك اشخاص مسجونون ظلما
باسيل لـ "صوت الناس": يجب صدور القرار الظني بجريمة انفجار مرفأ بيروت وفي هذا الوقت هناك اشخاص مسجونون ظلما
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