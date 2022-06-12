باسيل لـ "صوت الناس": في لبنان كارثة مالية والمسؤولون يرفضون ان يحاسبوا او يتحاسبوا وجزء من هذه الحماية هو شخص يقر بانه غير قادر على شيء وميقاتي في الشخصي أحبه كثيرا ولكن بالسياسة "هلقد قادر"