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12 حزيران 2022 - 15:43
12/06/2022 15:43:25
باسيل لـ "صوت الناس": في لبنان كارثة مالية والمسؤولون يرفضون ان يحاسبوا او يتحاسبوا وجزء من هذه الحماية هو شخص يقر بانه غير قادر على شيء وميقاتي في الشخصي أحبه كثيرا ولكن بالسياسة "هلقد قادر"
باسيل لـ "صوت الناس": في لبنان كارثة مالية والمسؤولون يرفضون ان يحاسبوا او يتحاسبوا وجزء من هذه الحماية هو شخص يقر بانه غير قادر على شيء وميقاتي في الشخصي أحبه كثيرا ولكن بالسياسة "هلقد قادر"
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