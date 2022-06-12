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12 حزيران 2022 - 15:43
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باسيل لـ "صوت الناس": في لبنان كارثة مالية والمسؤولون يرفضون ان يحاسبوا او يتحاسبوا وجزء من هذه الحماية هو شخص يقر بانه غير قادر على شيء وميقاتي في الشخصي أحبه كثيرا ولكن بالسياسة "هلقد قادر"

باسيل لـ "صوت الناس": في لبنان كارثة مالية والمسؤولون يرفضون ان يحاسبوا او يتحاسبوا وجزء من هذه الحماية هو شخص يقر بانه غير قادر على شيء وميقاتي في الشخصي أحبه كثيرا ولكن بالسياسة "هلقد قادر" Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,باسيل,
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باسيل لـ &quot;صوت الناس&quot;: في لبنان كارثة مالية والمسؤولون يرفضون ان يحاسبوا او يتحاسبوا وجزء من هذه الحماية هو شخص يقر بانه غير قادر على شيء وميقاتي في الشخصي أحبه كثيرا ولكن بالسياسة &quot;هلقد قادر&quot;
Lebanon News
 
 
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