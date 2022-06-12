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12 حزيران 2022 - 15:57
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باسيل لـ "صوت الناس": موضوع رئاسة الحكومة هذه المرة موضوع ملفات يجب ان تُنجز لا مواصفات ويجب تأمين اجراء انتخابات رئاسية بموعدها

باسيل لـ "صوت الناس": موضوع رئاسة الحكومة هذه المرة موضوع ملفات يجب ان تُنجز لا مواصفات ويجب تأمين اجراء انتخابات رئاسية بموعدها Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,باسيل,
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باسيل لـ &quot;صوت الناس&quot;: موضوع رئاسة الحكومة هذه المرة موضوع ملفات يجب ان تُنجز لا مواصفات ويجب تأمين اجراء انتخابات رئاسية بموعدها
Lebanon News
 
 
 
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