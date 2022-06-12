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12 حزيران 2022 - 15:57
12/06/2022 15:57:40
باسيل لـ "صوت الناس": موضوع رئاسة الحكومة هذه المرة موضوع ملفات يجب ان تُنجز لا مواصفات ويجب تأمين اجراء انتخابات رئاسية بموعدها
باسيل لـ "صوت الناس": موضوع رئاسة الحكومة هذه المرة موضوع ملفات يجب ان تُنجز لا مواصفات ويجب تأمين اجراء انتخابات رئاسية بموعدها
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LBCI News Lebanon
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