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12 حزيران 2022 - 16:19
12/06/2022 16:19:51
باسيل لـ "صوت الناس": لا اريد أن اكون وزيرا وقبولي بان اكون وزيرا في اخر حكومة كنت فيها كان "غلطة عمري"
باسيل لـ "صوت الناس": لا اريد أن اكون وزيرا وقبولي بان اكون وزيرا في اخر حكومة كنت فيها كان "غلطة عمري"
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LBCI News Lebanon
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