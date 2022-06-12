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12 حزيران 2022 - 16:20
12/06/2022 16:20:44
باسيل لـ "صوت الناس": انا مع المداورة ولم اقل انني اريد حكومة سياسية وان كان هناك اختصاصي لبعض الملفات أم اختصاصي سياسي ما من مانع بذلك وان كان سياسيا بالكامل لأجل ملفات سياسية ايضا لا مشكلة
باسيل لـ "صوت الناس": انا مع المداورة ولم اقل انني اريد حكومة سياسية وان كان هناك اختصاصي لبعض الملفات أم اختصاصي سياسي ما من مانع بذلك وان كان سياسيا بالكامل لأجل ملفات سياسية ايضا لا مشكلة
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