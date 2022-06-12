آخر الأخبار
12 حزيران 2022 - 16:20
Back

باسيل لـ "صوت الناس": انا مع المداورة ولم اقل انني اريد حكومة سياسية وان كان هناك اختصاصي لبعض الملفات أم اختصاصي سياسي ما من مانع بذلك وان كان سياسيا بالكامل لأجل ملفات سياسية ايضا لا مشكلة

باسيل لـ "صوت الناس": انا مع المداورة ولم اقل انني اريد حكومة سياسية وان كان هناك اختصاصي لبعض الملفات أم اختصاصي سياسي ما من مانع بذلك وان كان سياسيا بالكامل لأجل ملفات سياسية ايضا لا مشكلة Lebanon, news ,lbci ,أخبار الناس,quot,باسيل,
episodes
باسيل لـ &quot;صوت الناس&quot;: انا مع المداورة ولم اقل انني اريد حكومة سياسية وان كان هناك اختصاصي لبعض الملفات أم اختصاصي سياسي ما من مانع بذلك وان كان سياسيا بالكامل لأجل ملفات سياسية ايضا لا مشكلة
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً