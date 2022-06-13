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13 حزيران 2022 - 04:33
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وصول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

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وصول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
Lebanon News
 
 
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