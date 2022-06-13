آخر الأخبار
13 حزيران 2022 - 05:17
Back

أ.ف.ب: ميشيل باشليه تعلن أنها لن تتقدم لولاية ثانية على رأس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

أ.ف.ب: ميشيل باشليه تعلن أنها لن تتقدم لولاية ثانية على رأس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان Lebanon, news ,lbci ,أخبار باشليه,ميشيل,
episodes
أ.ف.ب: ميشيل باشليه تعلن أنها لن تتقدم لولاية ثانية على رأس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
Lebanon News
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

الإعلان
إقرأ أيضاً