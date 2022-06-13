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13 حزيران 2022 - 05:17
13/06/2022 05:17:40
أ.ف.ب: ميشيل باشليه تعلن أنها لن تتقدم لولاية ثانية على رأس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
أ.ف.ب: ميشيل باشليه تعلن أنها لن تتقدم لولاية ثانية على رأس مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
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LBCI News Lebanon
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