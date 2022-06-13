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13 حزيران 2022 - 06:07
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أ.ف.ب: ماكرون يطالب بـ"إعادة تقييم" النفقات العسكرية الفرنسية على خلفية الحرب في أوكرانيا

أ.ف.ب: ماكرون يطالب بـ"إعادة تقييم" النفقات العسكرية الفرنسية على خلفية الحرب في أوكرانيا Lebanon, news ,lbci ,أخبار يطالب,ماكرون,
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أ.ف.ب: ماكرون يطالب بـ&quot;إعادة تقييم&quot; النفقات العسكرية الفرنسية على خلفية الحرب في أوكرانيا
Lebanon News
 
 
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