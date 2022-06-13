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13 حزيران 2022 - 06:07
13/06/2022 06:07:09
أ.ف.ب: ماكرون يطالب بـ"إعادة تقييم" النفقات العسكرية الفرنسية على خلفية الحرب في أوكرانيا
أ.ف.ب: ماكرون يطالب بـ"إعادة تقييم" النفقات العسكرية الفرنسية على خلفية الحرب في أوكرانيا
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LBCI News Lebanon
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