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13 حزيران 2022 - 06:50
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الرئيس عون أمل تكليف شخصية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة

الرئيس عون أمل تكليف شخصية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة Lebanon, news ,lbci ,أخبار شخصية,تكليف,الرئيس,
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الرئيس عون أمل تكليف شخصية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة
Lebanon News
 
 
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