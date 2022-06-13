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13 حزيران 2022 - 06:50
13/06/2022 06:50:49
الرئيس عون أمل تكليف شخصية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة
الرئيس عون أمل تكليف شخصية لتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن نظراً للاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة
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LBCI News Lebanon
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