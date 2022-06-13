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13 حزيران 2022 - 06:51
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النائب ملحم خلف للرئيس عون: لتثبيت الخط 29 ولا تترددوا في المضي قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه الى المراجع الدولية

النائب ملحم خلف للرئيس عون: لتثبيت الخط 29 ولا تترددوا في المضي قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه الى المراجع الدولية Lebanon, news ,lbci ,أخبار للرئيس,ملحم,النائب,
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النائب ملحم خلف للرئيس عون: لتثبيت الخط 29 ولا تترددوا في المضي قدماً في تعديل المرسوم 6433/ 2011 وإبلاغه الى المراجع الدولية
Lebanon News
 
 
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