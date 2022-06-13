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13 حزيران 2022 - 06:52
13/06/2022 06:52:59
الرئيس عون: لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع "اسرائيل" والتي توقفت على اثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً
الرئيس عون: لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع "اسرائيل" والتي توقفت على اثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً
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LBCI News Lebanon
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