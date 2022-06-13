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13 حزيران 2022 - 06:52
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الرئيس عون: لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع "اسرائيل" والتي توقفت على اثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً

الرئيس عون: لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع "اسرائيل" والتي توقفت على اثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً Lebanon, news ,lbci ,أخبار بعودة,متمسك,لبنان,الرئيس,
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الرئيس عون: لبنان متمسك بعودة المفاوضات غير المباشرة مع &quot;اسرائيل&quot; والتي توقفت على اثر رفض العدو اعتبار الخط 29 خطاً تفاوضياً
Lebanon News
 
 
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