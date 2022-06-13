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13 حزيران 2022 - 06:53
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الرئيس عون: الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و"خط هوف" ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية

الرئيس عون: الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و"خط هوف" ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية Lebanon, news ,lbci ,أخبار اللبناني,الجانب,الرئيس,
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الرئيس عون: الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و&quot;خط هوف&quot; ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية
Lebanon News
 
 
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