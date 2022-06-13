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13 حزيران 2022 - 06:53
13/06/2022 06:53:28
الرئيس عون: الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و"خط هوف" ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية
الرئيس عون: الجانب اللبناني رفض الخط الاسرائيلي رقم 1 و"خط هوف" ومن غير الوارد التنازل عن حقوق لبنان في استثمار ثروته النفطية والغازية
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LBCI News Lebanon
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