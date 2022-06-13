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13 حزيران 2022 - 07:15
13/06/2022 07:15:11
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة وفدا نيابياً من النواب التغيريين يضم النواب ملحم خلف وياسين ياسين ومارك ضو ووضاح الصادق ورامي فنج وابراهيم منيمنة ونجاة عون صليبا
الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة وفدا نيابياً من النواب التغيريين يضم النواب ملحم خلف وياسين ياسين ومارك ضو ووضاح الصادق ورامي فنج وابراهيم منيمنة ونجاة عون صليبا
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LBCI News Lebanon
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