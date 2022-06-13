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13 حزيران 2022 - 07:15
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الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة وفدا نيابياً من النواب التغيريين يضم النواب ملحم خلف وياسين ياسين ومارك ضو ووضاح الصادق ورامي فنج وابراهيم منيمنة ونجاة عون صليبا

الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة وفدا نيابياً من النواب التغيريين يضم النواب ملحم خلف وياسين ياسين ومارك ضو ووضاح الصادق ورامي فنج وابراهيم منيمنة ونجاة عون صليبا Lebanon, news ,lbci ,أخبار يلتقي,الرئيس,
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الرئيس بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة وفدا نيابياً من النواب التغيريين يضم النواب ملحم خلف وياسين ياسين ومارك ضو ووضاح الصادق ورامي فنج وابراهيم منيمنة ونجاة عون صليبا
Lebanon News
 
 
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