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13 حزيران 2022 - 09:34
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وصول رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية السفير آموس هوكشتاين الى بيروت

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وصول رئيس الوفد الأميركي للمفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية السفير آموس هوكشتاين الى بيروت
Lebanon News
 
 
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