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13 حزيران 2022 - 14:31
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بلينكن: واشنطن وحلفاؤها سيرّدون "سريعا" على أي اختبار نووي تجريه كوريا الشمالية

بلينكن: واشنطن وحلفاؤها سيرّدون "سريعا" على أي اختبار نووي تجريه كوريا الشمالية Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,سيرّدون,وحلفاؤها,واشنطن,بلينكن,
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بلينكن: واشنطن وحلفاؤها سيرّدون &quot;سريعا&quot; على أي اختبار نووي تجريه كوريا الشمالية
Lebanon News
 
 
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