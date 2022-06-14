الرئيس عون شدد خلال لقائه هوكستين على حقوق لبنان السيادية في المياه والثروات الطبيعية وقدم له رداً على المقترح الأميركي الذي سبق ان قدمّه قبل اشهر على ان ينقل السيد هوكستين الموقف اللبناني الى الجانب الاسرائيلي خلال الايام القليلة المقبلة