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14 حزيران 2022 - 06:47
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أ.ف.ب نقلا عن الحكومة: ارتفاع حصيلة الهجوم على قرية سيتينغا في شمال بوركينا فاسو الى 79 قتيلا

أ.ف.ب نقلا عن الحكومة: ارتفاع حصيلة الهجوم على قرية سيتينغا في شمال بوركينا فاسو الى 79 قتيلا Lebanon, news ,lbci ,أخبار نقلا,
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أ.ف.ب نقلا عن الحكومة: ارتفاع حصيلة الهجوم على قرية سيتينغا في شمال بوركينا فاسو الى 79 قتيلا
Lebanon News
 
 
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