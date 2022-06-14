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14 حزيران 2022 - 06:47
14/06/2022 06:47:20
أ.ف.ب نقلا عن الحكومة: ارتفاع حصيلة الهجوم على قرية سيتينغا في شمال بوركينا فاسو الى 79 قتيلا
أ.ف.ب نقلا عن الحكومة: ارتفاع حصيلة الهجوم على قرية سيتينغا في شمال بوركينا فاسو الى 79 قتيلا
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LBCI News Lebanon
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