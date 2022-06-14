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14 حزيران 2022 - 08:26
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هوكستين زار السفيرة الفرنسية آن غريو لمناقشة الجهود الأميركية والفرنسية لدعم لبنان

هوكستين زار السفيرة الفرنسية آن غريو لمناقشة الجهود الأميركية والفرنسية لدعم لبنان Lebanon, news ,lbci ,أخبار الفرنسية,السفيرة,هوكستين,
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هوكستين زار السفيرة الفرنسية آن غريو لمناقشة الجهود الأميركية والفرنسية لدعم لبنان
Lebanon News
 
 
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