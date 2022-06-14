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14 حزيران 2022 - 08:26
14/06/2022 08:26:06
هوكستين زار السفيرة الفرنسية آن غريو لمناقشة الجهود الأميركية والفرنسية لدعم لبنان
هوكستين زار السفيرة الفرنسية آن غريو لمناقشة الجهود الأميركية والفرنسية لدعم لبنان
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