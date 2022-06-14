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14 حزيران 2022 - 14:42
14/06/2022 14:42:15
اللواء أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": لا مصلحة لدينا في حصول حرب في لبنان فقدرات الصمود غير متواجدة لدينا فالقطاع الطبي والوضع المعيشي لا يسمحان لنا بخوض الحرب
اللواء أشرف ريفي لـ"حوار المرحلة": لا مصلحة لدينا في حصول حرب في لبنان فقدرات الصمود غير متواجدة لدينا فالقطاع الطبي والوضع المعيشي لا يسمحان لنا بخوض الحرب
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LBCI News Lebanon
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